Wenspapa's Dennis en Lody zoeken draagmoeder voor een tweede kindje

Hun zoektocht werd in 2017 op de voet gevolgd in de NPO2-doc Het zaad en de 11 eitjes. Elke cent werd apart gelegd om het traject van 40.000 euro te kunnen betalen. Alles leek volgens plan te gaan, totdat er uit elf bevruchte eicellen maar één embryo ontwikkelde. Het is uiteindelijk niet gelukt met de eiceldonor in het programma. Maar met veel geluk vonden Zantman en Vink een nieuwe donor en daaruit werd Skye geboren.