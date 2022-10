Werk aan Delflandplein start vandaag: fietsers mogen straks via één richting op ‘horrorrotonde’

interview Burgemees­ter Mid­den-Delfland: ‘Boerenpro­test was gevaarlijk, daarom heb ik het verboden’

Voor het grote publiek is hij nog een onbekende, maar toch heeft de nieuwe burgemeester Bram van Hemmen zich al nadrukkelijk laten gelden. Kort na zijn benoeming liet de CDA‘er voor het eerst in de geschiedenis van Midden-Delfland een demonstratie verbieden. Het was de enige optie. ,,Demonstreren is een groot goed, maar de verkeersveiligheid kwam in het gedrang.”

15 oktober