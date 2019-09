Werken als zeilmaker: Van een enorme waterzak tot een rugzak voor gasvervoer

Zeilen en dekzeilen werden vroeger van katoen gemaakt. Jan heeft de introductie van pvc zeilen meegemaakt. ,,Die wilden de mensen niet. Pvc ademt niet, zeiden de boeren en de transporteurs van groenten. Dus we bleven gewoon katoenen zeilen maken. Alleen het dak werd wel van pvc. Toen de groente verplicht in koelwagens moest worden vervoerd verdwenen de katoenen zeilen pas.”



Jan werd in de praktijk opgeleid. ,,Er bestaat geen school waar je dit vak kan leren. Ik kwam onder de hoede van m'n vader Jan, ome Leo en Ton van Dijk. Goede meesterzeilmakers die hier hun hele leven werkten", herinnert Jan zich.



,,De belangrijkste eigenschappen voor een zeilmaker zijn, behalve een paar krachtige armen, vooral een goed ruimtelijk inzicht. Rollen zeil, leer en bekleding zijn zwaar. Een heftruck helpt bij het lossen maar het materiaal is ook nog log als het eenmaal gesneden onder de naaimachine ligt. En het ruimtelijk inzicht heb je nodig om creatieve oplossingen te bedenken", vertelt Jan, die aan de lopende band bijzondere verzoeken krijgt. ,,Een enorme zak die met water kan worden gevuld om een dijk te vormen, een doorzichtige tent voor op een vrachtwagen, een overkapping voor een TNO landmijnentestlocatie in de duinen, een rugzak waar gas in kan worden vervoerd of een verandazeil om aan het huis vast te haken."