Werkstraf voor voormalig Ikea-medewerker die klanten zonder te betalen door liet lopen

Junaid C. werkte in 2015 bij de meubelgigant in Delft achter de kassa. Daar liet hij klanten die de naam Ilias noemden slechts een fractie betalen van de producten die zij in hun winkelwagen hadden. Alles werd netjes gescand, maar de duurste producten werden vervolgens weer handmatig van de bon gehaald.

De rechtbank veroordeelt C. voor diefstal in vereniging. Hij heeft een werkstraf van 180 uur opgelegd gekregen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. Het Openbaar Ministerie eiste van de Zoetermeerder twee weken geleden tijdens de zitting een half jaar onvoorwaardelijke celstraf én 36.000 euro die hij verdiend zou hebben aan de zwendel. De rechtbank oordeelde dat C. 4700 euro moet betalen.



C. zelf liet tijdens de behandeling van de zaak weten dat hij spijt had van zijn daden. Hij kampte op dat moment met schulden, onder meer vanwege een eerdere veroordeling vanwege een hennepkwekerij.



