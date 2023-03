Werkzaamheden op de Gasthuisplaats: dit zijn de plannen

Zorgen over veiligheid na dood fietser (55): ‘Soms is het net een racebaan’

Gele en witte verf op het wegdek door agenten opgespoten. Dat is het enige wat een dag na de fatale aanrijding van een 55-jarige fietser op de Hoefkade nabij het Zuiderpark in Den Haag resteert. Auto's scheuren als elke andere dag voorbij. En dat is een probleem, zeggen omwonenden. ,,Het is hier soms net een racebaan.”