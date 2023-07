Westerpop na ‘te warme’ editie tussen hoop en vrees: kan festival wel gratis blijven?

Snikheet was de dertigste editie van het gratis festival Westerpop in Delft, dat desondanks opnieuw vele duizenden bezoekers trok. Veel festivalgangers hadden geen idee van de zorgen achter de schermen, die zoveel gratis festivals parten spelen. ,,Alles is voor ons duurder geworden.’’

Ieder festival, hoe groot of klein ook, en waar ook ter wereld, kent z’n magische momenten. Die kent Westerpop in Delft ook. Het is zaterdagavond iets voor half negen, de zon is net eindelijk gaan liggen, en op het podium staat een Britse band, de Stereo MC’s. Wereldberoemd in de jaren negentig en nog steeds actief.

Het is eindelijk een beetje afgekoeld als de band de wereldhit ‘Connected’ inzet, de zanger de catwalk oploopt, het publiek in tuurt en begint te lachen. Ja, zie je hem denken: dit is goed. Dit is precies waar ik zijn wil. Op het sportveld van het Stanislas College stijgt gejuich op. Deze dag, deze muziek: het is een kadootje. Letterlijk, want Westerpop is gratis, en dat zijn steeds minder festivals in Nederland.

Sinds corona is alles duurder geworden. De hekken. De bewaking. Het licht en geluid. Het boeken van de bands Rene Steijger, Organisator Westerpop Delft

,,Het was inderdaad heerlijk”, zegt zanger Rob Birch (62) even later in de backstage, als hij zit uit te puffen met een biertje. ,,Het was zó warm op het podium. Ik zag het ook aan de mensen. We moesten echt even onze groove vinden. Maar die vonden we. En dat is zo mooi aan optredens: soms kan zoiets opeens gebeuren.”