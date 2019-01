'Wie verwacht hier nou een drugslab?'

,,Die eer hebben we liever niet", bromt Willem Groen. De 68-jarige inwoner van Den Hoorn is één van de 'ramptoeristen' die zondag is afgekomen op de bewuste plek langs de Zweth, waar aan de achterzijde van de villa het drugslaboratorium werd opgerold. De brandweer vond het lab na een korte zoektocht. In de woning zelf werd apparatuur aangetroffen voor het produceren van drugs. De politie nam de auto die op de oprit stond in beslag. Waar de tip vandaan kwam dat er mogelijk een drugslab aanwezig was, is niet bekendgemaakt.