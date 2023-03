Wie was de moeder van Marion? ‘Je wilt toch weten wie jou op de wereld zette’

Luide roep om meer verpleeg­huis­plek­ken Westland: ‘Bedden verplaat­sen vanuit Den Haag en Delft’

Slechts 15 tot 18 procent van de oudere Westlanders vindt na een verblijf in het ziekenhuis een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis in Westland, de rest moet zijn of haar heil noodgedwongen elders zoeken. Ze komen terecht in Den Haag, Delft, Rotterdam of nóg verder. Den Haag heeft relatief gezien veel meer bedden dan Westland en dat moet anders, stelt onder meer de Seniorenraad Westland. ,,We moeten bedden verplaatsen.”