Wie zich openlijk kritisch uitliet over komst azc, is mogelijk in het geheim onderzocht

Gemeente­raad wil naadje van de kous weten over onderzoek naar ex­treem-rechts: ‘Ik wil dat rapport zelf lezen’

Volgens burgemeester Bouke Arends is uit onderzoek gebleken dat er in Westland geen sprake is van zorgwekkend rechts-extremisme, maar met die mededeling alleen nemen diverse partijen in de gemeenteraad geen genoegen. Zij willen dat onderzoek naar eventuele extreem-rechtse activiteiten tussen de kassen graag zelf zien. ,,Te makkelijk om te zeggen dat het zo is afgedaan.”