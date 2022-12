Wildopvang moet voor tienduizenden euro’s panden slopen: ‘Dit is pure kapitaalvernietiging’

Steekpar­tij in Delft met studenten en statushou­ders was in ‘relatione­le sfeer’

Een steekpartij op eerste kerstdag in een wooncomplex in Delft waar statushouders en studenten wonen, had volgens de politie plaats in de ‘relationele sfeer’. Een vrouw raakte daarbij zwaargewond, maar ze is niet in levensgevaar.

27 december