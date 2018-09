Willeke schrijft 'compleet' boek over maagverkleining: 'Ik sleep 31 kilo minder mee'

Van den Heuvel lijnde al veertig jaar en ervoer veel overlast van haar overgewicht. ,,Samen met mijn kinderen naar een pretpark gaan kon ik niet, want de hele dag lopen was te veel en ik paste niet in een stoeltje. Als ondernemer klom ik ook het podium niet meer op, uit angst dat ik daar hijgend en zwetend stond”, vertelt ze. ,,Twaalf jaar geleden overwoog ik al een maagverkleining, maar het sterftepercentage lag toen hoger dan nu. Nu is de techniek ook beter. Na de zomervakantie van 2017 ging de knop definitief om.”



Niet iedereen komt in aanmerking voor de operatie: ,,Je moet al langer dan vijf jaar obesitas hebben, een BMI hebben van minimaal 40 of 35 met klachten als een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, slaapapneu en je moet bereid zijn om je levensstijl om te gooien. Als je een eetverslaving hebt, kom je alleen in aanmerking als je ook psychisch hulp zoekt”, legt ze uit.



Om zich voor te bereiden op de ingrijpende operatie las ze veel boeken en ploos het internet uit. Nergens vond ze volledige informatie. ,,Overal staat een klein stukje van de puzzel, maar nergens het geheel. Ziekenhuizen geven daarnaast allemaal verschillende informatie.” Van den Heuvel schreef daarom het boek ‘Banaan of kiwi? Alles wat je wilt weten over maagverkleiningen’ waar alles instaat: haar eigen ervaring, eerlijke verhalen van andere patiënten en informatie van medische specialisten. Afgelopen week kreeg zij het allereerste exemplaar uitgereikt.