Wim van Leeuwen onthult geheimen Vermeer

Tijdens de lezing licht Van Leeuwen toe dat Vermeer geen gemakkelijk leven had, hoewel hij een rijke schoonmoeder had. Na zijn opleiding (wie was zijn leermeester?) was hij niet alleen schilder. Hij voerde ook andere werkzaamheden uit.

Van Leeuwen gaat ook in op de vraag, wat van zijn kinderen is geworden. Veel facetten in zijn leven passeren de revue. Na de lezing kan de conclusie van de toehoorders luiden dat het niet waar is dat we zo weinig over Vermeer weten.