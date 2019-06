Woede om torenhoge vergoeding topman afvalverwerker Avalex

Vincent van Woerkom, topman van afvalverwerker Avalex, kreeg vorig jaar in totaal 193.000 euro. Dat is veel te veel vindt een aantal gemeenteraadsleden in het gebied waar Avalex het vuilnis ophaalt. ,,De burgemeester van Rijswijk verdient minder.”

Raadslid Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft heeft het stadsbestuur vragen gesteld over de hoogte van het honorarium van de ad interim topman. Volgens het jaarverslag bedroeg dit 193.000 euro in 2018, zo meldde De Telegraaf dinsdag. Dat is, zo stelt De Wit, meer dan mag volgens de Wet normering topinkomens. Dat maximum lag in 2018 op 189.000 euro.

Navraag bij Avalex leert overigens dat in het honorarium ook een detacheringvergoeding van 32.000 euro is opgenomen voor de gemeente Amsterdam, die hem tijdelijk ‘uitleende’ aan Avalex. Het ‘kale’ salaris van Van Woerkom was 161.000 euro en valt daarmee binnen de wet.

Quote Uiteinde­lijk wordt Amsterdam dus rijker van de belasting­be­ta­ler in het Ava­lex-ge­bied. Jan Peter de Wit, Raadslid in Delft

De Wit blijft dit een te hoog bedrag vinden en verbaast zich erover dat de gemeente Amsterdam kosten in rekening breng voor detachering. ,,Uiteindelijk wordt Amsterdam dus rijker van de belastingbetaler in het Avalex-gebied.”

Kleine organisatie

Ook raadslid Ed Roeling van Mijn Partij in Midden-Delfland vindt het bedrag dat Van Woerkom in 2018 toucheerde te hoog. ,,Zeker als je bedenkt dat we recent van het gemeentebestuur hebben gehoord dat de tarieven voor afvalverwerking per huishouden vanaf 2020 gemiddeld met 50 euro per jaar stijgen. Dan kun je het niet verkopen dat de topman 161.000 euro per jaar krijgt.”

Raadslid Ed Braam van Beter voor Rijswijk vindt het een ‘absurd bedrag’ in verhouding tot ‘de relatief kleine’ organisatie die Avalex is. ,,De burgemeester van Rijswijk verdient minder. Dat is toch niet uit te leggen?” Daarnaast vindt hij dat Avalex al jaren slecht presteert. ,,Van Woerkom was de vijfde directeur in zeven jaar tijd en er zijn daarnaast veel externe adviseurs ingehuurd. Desondanks is de organisatie nog steeds niet stabiel.”

Henri Hendrickx van Hart voor Wassenaar vindt de prestaties van Avalex onder de maat. ,,Hoewel ik een hoge beloning voor iemand die zijn werk goed uitvoert op zich geen probleem vind.”

Vanaf 1 september heeft Avalex een nieuwe directeur: Nicolet Dukker. Volgens de woordvoerder gaat zij 120.000 euro per jaar verdienen.