Woutine en Aklesh verkopen riant familiehuis met eigen loopbrug: ‘Het is top, alleen te ver weg van familie’

Woutine en Aklesh woonden in Den Haag toen ze in 2011 op wereldreis gingen. Werk, huis, alles zeiden ze op. Bij terugkeer huurden ze tijdelijk iets in Voorburg, maar toen Woutine in 2014 zwanger bleek, was het tijd zich te settelen.



,,Omdat er gezinsuitbreiding aan zat te komen, moesten we op korte termijn iets vinden. Iets geschikts voor ons nieuwe gezin. In Den Haag konden we zo snel niet vinden wat we zochten, en dus waaierden we uit richting Nootdorp.”