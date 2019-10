Yara (27) wil haar MS stoppen in Rusland: ‘Ik wil energie hebben om voor mijn gezin te zorgen’

Het leven van Yara Konings (27) staat al ruim tien jaar in het teken van haar ziekte: Multiple Sclerose. Nu vestigt de Delftse haar hoop op een behandeling in Rusland.

Aan de intensieve behandeling in Rusland hangt wel een prijskaartje van 60.000 euro. Daarom is er een crowdfunding gestart. Multiple Sclerose (MS) is een ziekte die van alles kapotmaakt rondom het zenuwstelsel. Het heeft invloed op onder meer praten, lopen, zien en voelen. In 2010 kreeg Yara Konings de diagnose MS. ,,Eerst wist ik niet wat het was. Ik dacht alleen: hoera, ik heb geen kanker. In het begin ontkende ik het en ging ik gewoon verder met mijn leven. Maar sinds ik een zoontje van drie en twee stiefkinderen van negen en dertien jaar heb, is dat wel anders. Mijn jongste is echt een sterk, bewegelijk kind. Hij is nu al sterker dan ik. Ik wil heel graag genoeg energie hebben om voor mijn gezin te zorgen.”

Behandeling in Nederland is voor haar echter geen optie. ,,Ik heb al heel veel geprobeerd. Maar het helpt niet en er kleven vaak vervelende bijwerkingen aan. De stamcelbehandeling waar ik nu voor ga, kan alleen in Rusland worden uitgevoerd. Daar zit de bekendste MS-arts ter wereld. In Nederland bestaat zo’n behandeling niet. De enige behandeling hier, is er eentje die je pas krijgt als je al plat op bed ligt door de MS. Zo ver wil ik het niet laten komen.”

Stichting

Om geld in te zamelen voor de behandeling, zetten haar vader Joost en moeder Jacqueline met hulp van wat goede vrienden een stichting op. Ook is er inmiddels een site en het geld stroomt meteen flink binnen. ,,Vooral de eerste twee dagen waren bizar.” Inmiddels bevat de donatiepot tachtig procent van het streefbedrag van 60.000 euro.

,,Ik vind het heel erg bijzonder dat er zoveel mensen willen helpen en bijspringen. Ik word heel veel aangesproken: ‘het gaat goed met de inzameling hè!’ Ik weet van dankbaarheid eigenlijk gewoon niet goed wat ik terug moet zeggen.”

Quote Ze oogsten je stamcellen en maken ze schoon Yara Konings

Toch blijft het spannend, vindt Konings: ,,Ik weet dat het einde van zulk soort inzamelingen altijd het lastigst is, maar dat we nu al zo ver zijn, geeft wel heel veel hoop. En mocht er meer dat 60.000 euro worden opgehaald, dan gaat het overgebleven geld naar MS-onderzoek of naar de volgende patiënt die dezelfde behandeling wil.”

Want Konings is lang niet de enige die voor een stamcelbehandeling naar Rusland vliegt. In de wereld van MS is deze behandeling en de arts die hem uitvoert erg bekend. ,,Ik ken een aantal mensen dat de behandeling ondergaan heeft. Ze oogsten je stamcellen en maken ze schoon. Ondertussen krijg je chemo om je immuunsysteem helemaal kapot te maken en te ‘resetten’. Na tien dagen in quarantaine, zetten ze je schone stamcellen weer terug. In totaal duurt het vijf weken. Daarna moet ik nog een jaar revalideren. Hoewel het dus een hele zware behandeling is, ben ik er niet bang voor. Ik vind vijf weken weg zijn van mijn gezin veel zwaarder.”

Scootmobiel

De stamcelbehandeling is niet genezend, maar zorgt ervoor dat Konings niet verder aftakelt. ,,Hopelijk kan ik op den duur ook aansterken. Het zou fantastisch zijn als ik de kinderen lopend naar school kan brengen, in plaats van in de scoot­mobiel. Het is maar twee minuten lopen, maar zelfs dat is nu te ver.” De crowdfunding loopt tot 1 december. Als het geld binnen is, wordt Konings op 18 februari 2020 in Rusland verwacht.

Yara helpen? Doneren kan via deze site.