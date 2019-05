'Yoga bracht me rust, in mijn hoofd en in mijn lijf'

'Vijfentwintig jaar geleden nam mijn moeder me mee naar yogales, want dat zou goed voor me zijn. Toen was het helemaal niet hip. Geitenwollen sokken zelfs. Jeetje wat is dit, dacht ik die eerste keer, maar ik bleef gaan. Na elke verhuizing ging ik van yoga af. Later begon ik toch weer.



Op een gegeven moment realiseerde ik me dat yoga me veel rust heeft gebracht. In mijn hoofd en in mijn lijf. Een soort instant happiness. Voor mij dan hè. Ik weet niet of dat voor anderen ook zo is. Yoga brengt de aandacht terug naar je lijf, waardoor je even helemaal gedachteloos kunt zijn.



In 2009 heb ik - naast mijn werk voor een woningcorporatie in Rotterdam - mijn eerste training tot yogadocent gevolgd en in 2017 de tweede. Integrale yoga en yin-yoga, twee verschillende soorten. Vorig jaar gaf ik les in een studio. Nu wil ik een ruimte huren bij een buurthuis in Tanthof.



Lesgeven was in het begin niet ontspannen. Ik was vooral bezig met de vraag of iedereen relaxed was en of ik het wel goed deed. Gaandeweg verdwenen die vragen. Wel moet ik rust hebben in mijn hoofd voordat ik begin. Anders merken mensen dat je niet ontspannen bent.



In de afgelopen jaren ben ik een paar weken voor vakantie naar de Veluwe gegaan. Ik merkte dat ik beter uitgerust was dan na een vakantie in Zuid-Frankrijk. Een vriendin van mij woont in Zwitserland en gaat regelmatig naar India. Daar zie ik mezelf niet snel rondbanjeren.



Ik moet bekennen dat ik de laatste tijd niet ver buiten Europa ben geweest. Op de Veluwe loop je lekker in het bos, word je rustig wakker en kijk je uren voor je uit. Tja, ik ben 45, misschien heb ik die verre reizen een beetje gehad. Ook vind ik het fijn om bij familie en vrienden te zijn.



Mijn moeder woont in mijn geboorteplaats Rotterdam. Mijn vader is een jaar geleden overleden. Hij had alzheimer, zoals zoveel mensen tegenwoordig. Mijn moeder en ik waren er bij toen hij ging. Een heel dierbaar moment. Over drie weken is het een jaar geleden, maar het voelt als vorige week.”



