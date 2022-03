Zangeres Anouk bestelde hier steevast een uitsmijter en Frank Rijkaard zat er ‘verlegen’ op het terras

Dit is waarom tanden poetsen zo belangrijk is: de kans op diabetes en hart- en vaatziek­ten neemt af

‘Was je handen en denk aan je tanden’, zo zong de populaire band Doe Maar in de vorige eeuw al. Vanzelfsprekendheden of toch niet helemaal? De GGD Haaglanden vraagt tijdens de Poetsweek aandacht voor de reiniging van het gebit, want dat blijkt niet voor alle inwoners een gewoonte.

18:00