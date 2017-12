Zeer grote brand in tussenwoning Pijnacker onder controle

Toen de brand uitbrak in de keuken waren er twee mensen thuis. ,,Zij zijn nagekeken in de ambulance voor rookinhallatie'', aldus een brandweerwoordvoerder.



De brand woedde voornamelijk in het dak van de woning. Die is helemaal eraf gebrand. Ook is de woning zelf totaal uitgebrand. Het vuur is niet overgeslagen. Wel zijn de naastliggende woningen ontruimd. De bewoners daarvan zijn elders in de wijk opgevangen.