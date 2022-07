Zelf een bijenhotel bouwen bij het Melarium

Joanna redt vrouw die met auto op de kop in sloot ligt: ‘Er was nog weinig ruimte om adem te halen’

In Wateringen is maandagmiddag een vrouw met haar auto ondersteboven in de sloot beland. Dankzij snel optreden van Joanna, haar buurman en een passerende vrachtwagenchauffeur kon het slachtoffer worden gered van verdrinking.

4 juli