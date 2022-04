Zelf in de keuken of een dag dicht: Delftse horeca-eigenaren improviseren door personeelstekort

Gouden Pollepel Menukaart van hotel Leonardo is als een ‘culinaire wereldreis met pieken en dalen’

Net als Bill Clinton, die dol is op belegen Hollandse kaas, gaan we op restaurant bij hotel Leonardo. De menukaart is vernieuwd met louter wereldgerechten. Dat is culinair glad ijs, zo blijkt. Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: hotel Leonardo in Den Haag.

