Zelfs met twee beenprotheses rent Olivier (15) als een van de snelsten

Sinds twee jaar houdt hij zich actief bezig met atletiek. ,,In 2016 rond het EK atletiek in Amsterdam had mijn prothesemaker Frank Jol mij daar uitgenodigd om te komen hardlopen. Ik was samen met allemaal kinderen met blades. Een talentcoach van de para-atletiek zag mij en dacht: ‘die jongen kan wel iets’. Daarom meldde ik me bij Delft aan bij AV’40. Ik hoefde niet lang te zoeken, want dat is natuurlijk dé atletiekvereniging in Delft.”



Het eerste jaar combineerde hij de atletiek nog met voetbal. Sinds de zomer van 2017 heeft Olivier zich echter volledig toegelegd op atletiek en is hij gestopt met voetbal. Op dinsdag en donderdag traint hij bij AV’40, op woensdag bij ATR (Atletiek trainingscentrum Rotterdam) en op zaterdag heeft hij twee trainingen op Papendal. Vijf keer per week dus. Gelukkig staat de school er helemaal achter. ,,Nu was het EK nog in de vakantie, dus dat was makkelijk, maar ik krijg alle medewerking, en iedereen vindt het echt superleuk.”