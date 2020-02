'Zesjeskind' Pauline (46) blijkt IQ van 141 te hebben: ‘Alles viel op zijn plek’

VIDEO Auto slaat over de kop en vliegt in brand op Molenweg, drugsge­brui­ken­de bestuurder aangehou­den

10:57 Een automobilist is afgelopen nacht aangehouden nadat hij met zijn voertuig over de kop was geslagen op de Molenweg in Nootdorp. De auto vloog bij het incident in brand, maar voordat de vlammen uit de auto sloegen had de bestuurder zelfstandig zijn voertuig verlaten.