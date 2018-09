Zestig tips over hoofdverdachte in moordzaak Karel Pronk

Janssen staat op de Nationale Opsporingslijst. De politie vermoedt dat hij in het buitenland is. Hij staat ook wel bekend als Mick van der Laan of Mickey Janssen. Janssen is een opvallende persoonlijkheid. Hij heeft tatoeages in zijn gezicht, waaronder de geboorte- en sterfdatum van zijn vrouw. Op 7 augustus droeg hij een hesje van de Hells Angels.