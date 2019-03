Zieke Rianne(36) ruilt studie in voor leven als helderziende heler

Lieve Rachel Op de Haagse markt is je euro drie euro's waard

20:06 ‘Je had het helemaal naar je zin op de Haagse Markt. ,,Er lopen veel mensen uit vreemde landen”, zei je. Klopt, de markt aan de Herman Costerstraat is een vrolijke ontmoetingsplek van vele culturen. Ik voel dat kleine, warme handje in mijn hand.’ Dat schrijft Leo deze week aan zijn kleindochter Rachel.