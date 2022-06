Ziekenhuis zoekt foto's van pasgeboren baby's voor megakunstwerk

Pizza eten tussen de zwemmende haaien: ‘Deze dieren horen in het wild, niet als decoratie in een restaurant’

Bij René Bogaart van restaurant Paverotti in Kijkduin eten gasten straks tussen de haaien. De ondernemer is er dolenthousiast over, maar dierenwelzijnsorganisaties keuren het faliekant af. ,,Dit is een marketingstunt over de rug van dieren.”

5 juni