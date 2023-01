Ziekenhuizenscheiding heeft 3,7 miljoen euro gekost

Kalverbos-bewoners opnieuw verrast: ‘Weer een aanvraag voor bouw van restaurant in achtertuin’

Opnieuw ligt er een aanvraag om een groot restaurant te laten bouwen bij het monumentale pomphuis in het Kalverbos in Delft. Omwonenden van het pand en de bijbehorende watertoren trekken aan de bel bij de Delftse politiek. ,,We hebben er een knoop van in onze maag”, vertelt een woordvoerder namens de groep bewoners.

23 januari