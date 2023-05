Zien! Zo genoten Delftenaren van de buitenbioscoop op de Markt

indebuurt.nl Oh! Dus ook deze Delftse straten missen een heleboel huisnum­mers

Huisnummers: in de meeste straten beginnen ze bij 1 of 2 en daarna lopen ze door tot het hoogste nummer. Maar, dit is niet altijd zo. Eerder schreven we al over de W.H. van Leeuwenlaan die een heleboel huisnummers mist. Nu vertellen we je hoe de opvallende nummering in twee andere Delftse straten ontstaan is.