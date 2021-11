Zo ziet eenzaamheid eruit: Kunstenares Kiek (47) geeft mensen die zich vaak alleen voelen een gezicht

Tot 2050 wachten op lightrail? Niet als het aan wethouder Varekamp ligt: ‘Kunnen in 2035 een heel eind zijn’

Met de lightrail vanuit Maassluis via Westland naar Den Haag. Dat klinkt als iets voor over vijftig jaar. Misschien. Of nooit. Wethouder Pieter Varekamp (VVD, verkeer) denkt daar heel anders over. Hoewel uit een verkenning blijkt dat we tot 2050 niet op een lightrail hoeven te rekenen, verwacht hij dat ‘we rond 2035 een heel eind kunnen zijn’ met een lightrail door Westland.

25 november