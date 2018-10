Zoekactie bij Heinenoord naar vermiste Mona (79) na serieuze tip

Verdwijning

Op 23 september werd Mona voor het laatst in levende lijve gezien in haar woonplaats Delft. Haar zoon, Ton L. (60) uit Oud-Beijerland, zit vast voor mogelijke betrokkenheid bij haar verdwijning. Het gebied waarin de politie nu naar Mona zoekt, ligt dichtbij zijn woonplaats.



Nadat het televisieprogramma Opsporing Verzocht gisteren aandacht besteedde aan de zaak ontving de politie in Den Haag zeker vijftien nieuwe tips. Of hier de tip over Heinenoord tussen zat, is onbekend.



De politie organiseerde in de afgelopen maand al meerdere zoektochten naar de vermiste vrouw. Zo zochten agenten met politiehonden op verschillende locaties in Delft en Oud-Beijerland, onder meer in de woning van Ton L.