De rechtbank heeft de twee Zoetermeerders vrijgelaten die waren opgepakt na het laatste schietincident op 8 oktober bij een coffeeshop in de Breestraat in Delft. Bij dit incident kwam de 18-jarige Wessel om het leven . Ze blijven nog wel verdachte.

Op die oktobermorgen betrapte een agent twee mannen op een scooter in de Breestraat. De diender was daar vanwege een serie geweldsincidenten in Delft, waarbij al vanaf mei de coffeeshops meermalen het doelwit waren. De agent zag dat een van hen iets vasthield dat op een wapen leek. De agent wilde hierop het duo aanhouden, maar dat vluchtte weg. De agent schoot. De 18-jarige Wessel werd drie kwartier later voor het Zoetermeerse ziekenhuis neergelegd. Hij overleed, vermoedelijk door de politiekogel.

In dezelfde week hield de politie de 21-jarige Zoetermeerder aan. Volgens het OM bestuurde hij de vluchtauto waarin de twee na het incident bij de coffeeshop waren overgestapt vanaf de scooter. De andere Zoetermeerder, een 17-jarige jongen, werd later in die week bij een Zoetermeers winkelcentrum opgepakt. Wat zijn rol zou zijn geweest, is nog onduidelijk.

Eerdere Schietpartij

Vanmorgen was er in Den Haag een rechtszaak om een eerdere schietpartij, op 16 september bij de coffeeshops in Delft. De verdachte, Amsterdammer Morris B. ontkent. Tot nu toe zweeg hij, maar binnenkort zal hij bij de politie een verklaring afleggen wat zou moeten bewijzen dat hij die morgen niet in Delft was. De rechter besloot vanmorgen dat hij vast blijft zitten.