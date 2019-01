‘Zomer of winter, hutspot kan altijd’

Niemand hoeft zich zorgen te maken of Henk van der Beek aan zijn koolhydraten en vitaminen komt. Het nog net 89-jarige wandelende Gemeentearchief van Delft staat viermaal per week een Hollandse prak klaar te maken in zijn piepkleine keukentje. ,,Stevig eten is belangrijk”, zegt hij. En wie zou hem durven tegenspreken...?



Complete volksstammen van zijn leeftijd zijn afhankelijk van maaltijdbezorgers en/of verpleegkundigen om aan hun dagelijkse kost te komen. Henk kan gelukkig nog zelf uit de weg als thuiskok, met wat hulp van vriendin Sophie en zus Nita. Maar wie er ook kookt, als het aan Henk ligt komt er Hollandse kost op tafel. ,,Hutspot vind ik het lekkerst”, zegt hij. ,,Maar ook hachee, erwtensoep en allerlei stamppotjes eet ik graag. Wel het liefst met een lekker stuk varkensvlees erbij. Ik weet dat heel veel mensen roepen dat dat niet goed voor je is, maar dat is flauwekul. Je mag dit niet eten, je mag dat niet eten. Ik ben niet anders gewend en word dinsdag 90. Ik ga ervan uit dat ik 103 word.”



Als kleine jongen kreeg Henk van der Beek al niets anders dan het voedsel van de polder. Zijn moeder toverde zaken als griesmeelpudding, rijst met boter en suiker en havermout op tafel. Heel veel duurdere gerechten kon het gemiddelde gezin in de jaren dertig van de vorige eeuw zich ook niet veroorloven. Henk zit er niet mee. ,,Die dingen eet ik nog steeds wel eens. Ze hoeven bij mij niet aan te bellen met Chinees, Grieks of een pizza. Ik heb niks tegen die mensen, maar ik hou niet van dat eten. Je doet me er gewoon geen plezier mee. Ik heb dat trouwens ook met kip of konijn. Daar vind ik geen smaak aan zitten. Het zal wel aan mij liggen.”