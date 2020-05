Zonder vliegtuig binnen een uur in Italië, want La Tasca brengt de mediterraanse keuken thuis

Gedenkplek voor Delftse studenten Mathijs en Max, die omkwamen in de golven

9:14 Bij de studentensociëteit aan de Phoenixstraat in Delft is een gedenkplaats ingericht voor de overleden surfers. De in Delft wonende Mathijs en Max, die studeerden aan de TU Delft, kwamen maandagavond om bij het surfdrama in Scheveningen.