Zoon van agent doodgeschoten: 'Ik had dit niet achter Wessel gezocht'

Vlakbij het ouderlijk huis van Wessel, in Zoetermeer, staan wat jongens schutterig te dralen. Ze hebben een bosje bloemen in de hand. Wat moeten ze zeggen? Hun vriend is dood. Een gewone gozer, in hun ogen, een jongen van 18. Zat op het mbo Rijnland in Zoetermeer. Zoon van een politieman. En nu is hij er niet meer, waarschijnlijk als gevolg van een politiekogel.