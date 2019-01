Zoon wurgde Mona Baartmans met een tiewrap

Verdachte Ton L. was zelf niet aanwezig bij de zitting, evenmin als zijn raadsman, de bekende Amsterdamse strafpleiter Peter Plasman. Laatstgenoemde liet zich vertegenwoordigen door kantoorgenoot mr. Frank Pool. Hij bevestigde tijdens de pro forma-zitting (geen inhoudelijke behandeling) de zienswijze van de officier van justitie dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. Daarbij gaat het met name om de psychische toestand van Ton L. op de dag dat hij zijn moeder ombracht. De behandeling van de zaak werd door de rechtbank daarom aangehouden tot maandag 18 maart.

Quote Het gaat er wél om of hij dat met met voorbedach­te rade heeft gedaan of niet Frank Pool, Advocaat van verdachte Ton L.

In het dossier ‘Mona Baartmans’ gaat het er ook niet om of de zoon zijn moeder om het leven heeft gebracht. Ton L. heeft tenslotte bekend dat te hebben gedaan. Het gaat er wél om of hij dat met met voorbedachte rade heeft gedaan (moord) of niet (doodslag). ,,Een groot verschil. Daarom maken wij ook bezwaar tegen de term ‘moord’. Dat moet nog maar blijken”, benadrukt advocaat Pool.

Doodslag

Moord of doodslag: het zal de rechtbank niet milder stemmen dat Ton L. het lichaam van zijn moeder begroef in een park bij Heinenoord. De 60-jarige in Oud-Beijerland woonachtige L. was kort na de verdwijning van Mona Baartmans, op zondag 23 september, al hoofdverdachte voor justitie. Tenslotte had hij haar die dag als laatste gezien, toen hij haar vanuit Delft naar een verzorgingshuis in Den Haag reed. Daar wordt haar man, en zijn vader, verpleegd.

Volledig scherm De plek waar het lichaam van Mona Baartmans is gevonden in Heinenoord. © MediaTV Volgens Ton L. had hij zijn moeder daarna, volgens afspraak, weer in hartje Delft afgezet: vlakbij haar woning in het appartementencomplex aan de Maria van Reigersberchstraat. Niemand heeft Mona Baartmans echter meer gezien. Ook na talloze zoektochten met speurhonden en duikers in het centrum van Delft en in Oud-Beijerland bleef ze spoorloos. Tot 1 november, toen de politie na een tip ging graven in een park bij Heinenoord. Daar bleek het stoffelijk overschot van de 79-jarige Delftse te zijn begraven. Door Ton L., zo bekende hij pas weken erna.

