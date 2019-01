Zoon zou Mona Baartmans hebben gewurgd met een tiewrap

SP wil helderheid over megaschool Tanthof

7:02 Geruchten over de komst van een megaschool bij de keerlus van tramlijn 1 in Tanthof houden de gemoederen in die wijk bezig. Alhoewel er nu nog slechts sprake is van een onderzoeksperiode, vreest Marjon Kok van de SP een ‘Prinsenhof-effect'.