Zwaarbewolkt en lichte regen in Delft vanochtend

Fortuna staat met lege handen: 'Hadden doelstel­lin­gen moeten bijstellen’

Korfbalclub Fortuna/Delta Logistiek heeft het seizoen 2022-2023 zonder prijzen afgesloten. Na de vroegtijdige uitschakeling in de kruisfinales in de zaal, lukte het de rood-witten ook niet om de veldfinale te winnen. PKC was in Driebergen-Rijssenburg met 18-13 te sterk. ,,Wij hadden onze doelstellingen moeten bijstellen, dat hebben we niet gedaan.”