Zwijgend aan 't bed soms al genoeg

Eigenlijk viert het VPTZ dit jaar een dubbeljubileum. Het Hospice aan het Vorrinkplein is namelijk precies vijftien jaar geleden opgericht. In een kleine woonkamer van het hospice met rustige schilderijen vertelt Margreet dat de begeleiding is afgestemd op de wensen van de cliënten. ,,In de intakegesprekken luister ik naar hun behoeften. Daarbij schat ik in welke vrijwilliger bij het gezin past. Een man of een vrouw? Dat kan per gezin verschillen."