18-jarige vrouw die in Rosmalen Jordy Gruijters doodstak, deed dat uit noodweer en krijgt alleen een werkstraf

Jouw mening Het vertrek van partijvoor­man Gert-Jan Segers van de Christen­Unie is een groot verlies voor de Tweede Kamer

Na tien jaar als Kamerlid, waarvan zeven jaar als fractieleider, is het genoeg geweest; Gert-Jan Segers verlaat de Tweede Kamer. Ondanks zijn bedenkingen bij het ‘wereldje’ werd Segers er wel het middelpunt van. Hij wist tweemaal als kleinste partij in het hart van dat politieke wereldje te komen. Eerst in 2017 en recenter nog in 2021. Tweemaal als juniorpartij met VVD, CDA en D66.

10:44