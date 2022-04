500 sets steriele ok-instrumenten per dag in JBZ, robot pakt ze voortaan in

Een wereldprimeur op robotgebied in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Want daar pakt sinds kort een heuse ‘inpakrobot’ in razend tempo bakken met operatie-instrumenten in. Waardoor personeel weer tijd over heeft voor ander werk. En het bespaart héél veel verpakkingsmateriaal.