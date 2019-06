A2 bij Den Bosch weer vrijgegeven na ongeval met vrachtwagen, files lossen op

VIDEO Auto in vlammen op in Den Bosch

8:03 DEN BOSCH - Aan de Vijfde Slagen in Den Bosch is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Het is al de derde keer in 2019 dat er in de wijk Slagen een auto in lichterlaaie staat.