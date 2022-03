Aanpak overlast bij Bolwerk Sint-Jan gaat volgens gemeente de goede kant op

Ziekenhuis onderzoekt mogelijk lekken informatie over Rachel Hazes en Klaas Otto

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch onderzoekt of er sprake is van een lek onder een van de werknemers. Aanleiding is de recente publicatie op een internet-roddelkanaal dat BN’ers Rachel Hazes en Klaas Otto in het Bossche ziekenhuis waren geweest.

29 maart