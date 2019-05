Acht terreurverdachten PI Vught in isoleercel na roepen 'Allahoe Akbar', minister boos: Respectloos

De stad van... Tjeu Lensen: ‘We mopperen veel, maar zijn tegelijker­tijd heel trots op ons stadje’

4 mei Tjeu Lensen is hoofdredacteur van 073 Magazine én trots binnenstadbewoner. ,,Ik ben een echt stadskind.” Hij werd door menigeen voor gek verklaard toen hij in 2015 begon met 073 Magazine. ,,Want print zou niks meer zijn”, zegt Tjeu Lensen (63). ,,Toch geloofde ik erin én nog. Er is nog steeds een hele grote groep mensen die iets tastbaars in handen wil hebben. Dat zal niet eeuwig zo doorgaan, want veel jongeren hebben zelden nog een papieren krant vast. Maar tot nog toe doen we het prima, ook doordat we ons bereik vergroten via de website en social media.”