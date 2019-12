Advocaat van wildplasser Marco Kroon bekritiseerd om ‘flauwe’ tweet over plassende agent

Terwijl hij op vrije voeten is, raakt verdachte groepsver­krach­ting óók betrokken bij een ruzie: verdacht van mishande­ling

16:22 TILBURG/DEN BOSCH - De Bosschenaar (19) die verdacht wordt van mishandeling in de Hinthamerstraat in Den Bosch, zaterdagochtend vroeg, is óók verdachte in de zaak van de Bossche groepsverkrachting. De man had eigenlijk al vast moeten zitten, maar meldde zich niet bij de gevangenis. De twee slachtoffers van de mishandeling komen uit Tilburg, ze raakten gewond.