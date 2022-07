Alle tijd voor de klant in tapijtzaak Malalel in Den Bosch: ‘We zijn niet rijk, maar wel tevreden’

DEN BOSCH - De speciaalzaak, populairder dan ooit, of juist noodlijdend? Een rondgang door de regio. Deze week: tapijtwinkel Malalel in Den Bosch.

Dwergpinscher Mo soest in zijn mandje op een stapel tapijten. Zijn baasjes Ton Hond (63) en Agnes List (62) zijn druk bezig in hun tapijtwinkel Malalel in de Vughterstraat in Den Bosch. ‘De oudste tapijtzaak van Nederland’, vermeldt de website. ,,De winkel is in 1914 opgericht door Habib Malalel”, vertelt Hond, ,,en ik heb het in 1982 van zijn zoon Robbie gekocht, die een soort stiefvader voor me was.”

Overal hangen en liggen de prachtigste tapijten, klassiek en modern. Het is rustig, geen rinkelende winkelbel. ,,De meeste klanten komen op zaterdag”, legt Hond uit. ,,Als er een klant binnenkomt, dan zijn we meestal wel een tijd met ze bezig. Soms kiezen ze een paar tapijten uit en dan brengen wij die tapijten naar hun huis om advies te geven. We begeleiden ze van A tot Z.” Een gedegen advies dus.

Niet alleen voor de rijken

Een dan een blik op de prijskaartjes… Alleszins redelijk. ,,We hebben echt niet alleen rijke mensen. Iedereen kan hier terecht,” meldt Hond, waar List aan toevoegt: ,,En ze hebben alle leeftijden.” Een goedlopende winkel dus? ,,We worden er niet rijk van, maar we zijn wél heel tevreden”, vat Hond samen. ,,Je moet soms een flinke strijd leveren, maar ik heb gelukkig een sterke vrouw naast me.”

Quote Al die mensen die langs mijn winkel lopen, hebben mijn salaris op zak Tom Hond, Tapijtwinkel Malalel

Repareren en recyclen

Daar gaat List lachend op in: ,,We gaan hier elke dag met veel plezier naartoe. Het voelt niet alsof we naar ons werk gaan. We gaan zelfs niet met vakantie omdat we dat niet leuk vinden.” Beiden noemen eensgezind een onderdeel van het werk waar ze erg blij van worden: ,,Het contact met mensen. We krijgen regelmatig een fles wijn of een boeket en dan zeggen andere ondernemers: ‘Dat krijgen wij nou nooit.’ ”

Wat onderscheidt hen nog meer? ,,We zijn milieubewust bezig door alles te repareren en te recyclen. Dit tapijt heb ik helemaal opgeknapt en krijgt nu een nieuw leven.” Hond loopt naar een tapijt aan de muur. ,,Kijk, op deze plek is hij een beetje sleets. ‘Vermoeid’ noemen wij dat. Maar dat mag bij een Perzisch tapijt. Zonde om weg te doen: het is kunst.” Naast het kleed hangt het keurmerk Care & Fair. ,,In onze tapijten zit geen kinderarbeid.”

Twee winkels

Sowieso zijn Hond en List bezig met een betere wereld: de winkel tegenover Malalel is ook van hen: Malalel Culture and Art Gallery. Hond steekt de straat over en loopt de winkel in. ,,De opbrengst uit deze winkel gaat naar de Zusters JMJ, en via hen naar goede doelen.”

Hij kijkt naar de tapijtenwinkel aan de overkant van de straat. Mensen wandelen voorbij. ,,Ik ben wel een omdenker en zo zijn we de coronacrisis door gekomen. Weet je op welke manier ik dacht? Al die mensen die langs mijn winkel lopen, hebben mijn salaris op zak. Daar heb ik op ingespeeld.”