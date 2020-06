Alle verdachten groepsverkrachting mogen naar huis: Openbaar Ministerie is ‘teleurgesteld’

Rob van Dongen nieuwe directeur Brabant Water: ‘Inzetten op innovatie en duurzaam­heid’

16:37 Rob van Dongen is de nieuwe algemeen directeur van Brabant Water. Per 1 september volgt hij Guïljo van Nuland op, die, vanaf de oprichting, 19 jaar de leiding had over het Brabantse drinkwaterbedrijf.