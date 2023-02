Amadeiro bezoekt Amadeiro: prins legt laatste steen van ‘mooie’ nieuwbouw

UPDATE Noodkreet van gemeente overstemd door lokroep van Oeteldonk: ‘Er zijn genoeg straten waar het leuk is’

DEN BOSCH - ‘Snellestraat minimaal 2 uur dicht’. Het is deze zondagmiddag echt te lezen op matrixborden in de Bossche binnenstad. Er is ook de mededeling dat er tegelijkertijd nog ‘plek‘ is op de Parade. Maar zoveel ruimte is daar nou ook weer niet. Dat blijkt uit een kleine rondgang in de stad waar carnaval elke vierkante meter opeist.