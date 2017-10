Ammoniakfles ontploft in bedrijfspand Den Bosch: 'Er was best paniek'

Een fles van 50 liter met ammoniak zou zijn ontploft op het terrein van het bedrijf, dat koelsystemen en compressors maakt. De gewonden zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis.



Het gebouw zou wel forse schade hebben. In het bedrijfsgebouw zou volgens medewerkers een waterleiding zijn gesprongen en een muur zijn ontzet.



Meubelmaker en fotograaf Rene Alink, gevestigd tegenover Grasso, zag even na de explosie zeven, acht mensen uit het bedrijfspand komen. ,,Ze waren overduidelijk niet in goeden doen. Een enkeling kwam op handen en voeten naar buiten. Allemaal spuugden ze op de grond. Er was best paniek."



Volgens Alink kwam even na de explosie ook een ammoniak-achtige lucht vrij. ,,En niet veel later waren de brandweer en politie aanwezig. Wij moesten onze werkruimten verlaten en de omgeving werd al heel snel afgezet met rode linten. Even later zag ik nog brandweerlieden met persluchtmaskers naar binnen gaan. En daarna moesten we het terrein helemaal verlaten."



In een straal van 200 meter werden gebouwen ontruimd. De Parallelweg werd in beide richtingen afgesloten. Treinverkeer heeft geen hinder ondervonden van de ontploffing.



Naar de oorzaak van de ontploffing wordt onderzoek gedaan.