Ammoniaklekkage in Den Bosch, omwonenden kampen met prikkende ogen

Na bamboe ook verkeers­bor­den van rijstvlies op proef in Den Bosch

3 november DEN BOSCH - In heel Den Bosch staan liefst 40.000 verkeersborden. De meeste van aluminium, maar er wordt al ruim drie jaar getest of bamboe niet een veel beter, en vooral duurzamer, alternatief is. De eerste bevindingen zijn positief, maar toch gaat de gemeente niet al die duizenden borden in de stad en de dorpen vervangen. Want er is nóg een alternatief: rijstvlies.