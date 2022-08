Archeologen vinden menselijke resten en bijzondere grafsteen onder vloer Groot Tuighuis Den Bosch

De stichting noemt dat “opvallend”, omdat het gebouw tot 1689 als protestantse kerk is gebruikt en er dus in de kerk is begraven.

Skeletten

Het gebouw begon in de 15e eeuw als de Sint-Jacobskerk en was daarna wagenhuis, paardenstal, militair arsenaal en museum. In de tijd van de Sint-Jacobskerk zijn verschillende Bosschenaren onder de vloer begraven. Dit skeletmateriaal is door eerdere werkzaamheden in de bodem, zoals de aanleg van de vloer in de jaren 1920, in de bovenste lagen grond terechtgekomen.