Asociale motorrijders rijden al stuntend door Den Bosch: driften, wheelies en door rood

Hype Heroes opent tweede winkel: 'De winkel was te klein geworden'

In de Vughterstraat wordt nu nog druk geklust, maar binnenkort opent The Hype for fashion rebels. Misschien ken je Hype Heroes in diezelfde straat wel, dit is hun tweede winkel. Bij The Hype vind je straks naast kleding voor mannen, ook dames- en kinderkleding.